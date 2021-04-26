Третью неделю ищут пропавшую женщину в Кузбассе

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс» / «ВКонтакте»

В Кемеровской области ищут без вести пропавшую Олесю Сергеевну Лауренец. Она не выходит на связь с родными и близкими с 8 апреля.

Пропавшей Олесе Сергеевне из Прокопьевска 38 лет. Ее рост составляет 155 сантиметров, она нормального телосложения, у нее голубые глаза и темно-русые волосы. Предположительно женщина ушла из дома в черной куртке, темно-синих джинсах, черных кроссовках и темно-коричневой вязаной шапке.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» разместили ориентировку с фотографией пропавшей. Если вы что-либо знаете о том, где сейчас может быть Олеся Сергеевна, или видели ее, позвоните волонтерам. Любая информация будет полезна.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просим позвонить по телефону 8-800-700-54-52.