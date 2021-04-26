Новокузнечане лишились денег из-за смс-сообщений Фото: Александр ГЛУЗ

В Новокузнецке из-за СМС-сообщений семья лишилась денег. Мошенник украл у них восемь тысяч рублей.

- В отдел полиции обратились брат с сестрой. Накануне обоим заявителям поступили от родственника СМС-сообщения, в которых он попросил перевести ему деньги, так как попал в трудную жизненную ситуацию. Новокузнечане с готовностью откликнулись на просьбу о помощи и перечислили денежные средства на его банковский счет, однако позже узнали, что его телефоном воспользовался злоумышленник, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Полицейские провели расследование и выяснили, что преступление мог совершить 25-летний новокузнечанин. Оказалось, что телефон у родственника украли в кафе. После этого подозреваемый отправил СМС его семье и перевел на свой счет деньги. Когда его задержали, он уже успел их потратить. За такое преступление ему грозит шесть лет тюрьмы.