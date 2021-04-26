В Кузбассе мужчину оштрафовали за взятку врачу на 700 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе судебные приставы взыскали уголовный штраф с жителя Прокопьевска за оформление фиктивной инвалидности.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области, прокопчанин через своего знакомого врача получил справку, подтверждающую наличие у него инвалидности второй группы. Через год действие справки закончилось, и он снова обратился за продлением подложных документов.

Дело попало в поле зрения правоохранительных органов, и в итоге Рудничный районный суд города Прокопьевска признал мужчину виновным в даче взятки и назначил наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей. Житель выплатил штраф в полном объеме, сообщили в ведомстве.