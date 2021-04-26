Кемеровчанин выиграл в лотерею десять миллионов рублей

Победитель розыгрыша может пока и не знать о выигранных миллионах. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Житель Кемерова стал обладателем суперприза в десять миллионов рублей, который в минувшие выходные был разыгран в «Спортлото 6 из 45». Об этом сообщают организаторы лотереи.

Победитель пока не обратился за своим выигрышем. О нем известно лишь, что он купил билет в одном из магазинов федеральной сети за 50 рублей. К слову, удачу кемеровчанину принесла комбинация чисел 42, 43, 35, 19, 38, 02.

Организаторы просят счастливчика откликнуться и получить свой выигрыш. В противном случае через шесть месяцев он сгорит.