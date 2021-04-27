В Кузбассе осудят молодую мать за смерть двухлетнего сына Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Кемеровской области перед судом предстанет 21-летняя девушка, которую обвиняют в смерти двухлетнего сына. Мать оставила ребенка без присмотра.

- По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемая, уложив сына спать, ушла из дома, закрыв входные двери на замок. Вернувшись, женщина обнаружила в комнате задымление из-за начавшегося пожара. Соседи помогли ей вынести сына и вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Однако мальчик умер еще до прибытия медиков. После того как было ликвидировано возгорание, на место прибыли эксперты, чтобы установить причину пожара. Оказалось, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения со спичками. Девушка сказала, что ребенок часто играл со спичками, но она всегда их прятала. В этот раз она забыла это сделать. Обвиняемая сотрудничала со следствием и вину признала. В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в суд.