Названы территории Кузбасса, где выявили 69 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 17, Междуреченск - 7, Новокузнецк - 6, Юрга - 5, Осинники - 4, Прокопьевск - 4, Кемеровский МО - 4, Анжеро-Судженск - 3, Белово - 3, Киселевск - 3, Калтан - 2, Ленинск-Кузнецкий - 2, Таштагольский МР - 2, Юргинский МО - 2, Березовский - 1, Мыски - 1, Ленинск-Кузнецкий МО - 1, Мариинский МР - 1, Промышленновский МО - 1, - сообщает оперштаб.

Три пациента скончались. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Крапивинском районе.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемеровском округе.

57 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 524 пациента с диагнозом COVID-19.