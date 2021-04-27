В Кузбассе пригородные поезда перейдут на летний график. Фото: АО «Кузбасс-пригород».

С 1 мая пригородные поезда перейдут на летнее расписание движения. Об этом сообщили в АО «Кузбасс-пригород».

«Всего в летний период 2021 года в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги будут курсировать 38 пар пригородных поездов в рабочие дни, 40 пар - в выходные дни», - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, с 1 мая начнут курсировать дополнительные электрички по направлениям: Новокузнецк - Томусинская, Новокузнецк - Ерунаково, Новокузнецк - Малиновка, Белово - Бочаты, Кемерово - Плотниково, Кемерово - Шишино и Тайга - Томск.

При этом изменится периодичность курсирования поездов, следующих по направлениям: Кемерово - Юрга-2, Юрга-2 - Тайга, Тайга - Болотная, Новокузнецк - Белово и Белово - Артышта-2.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Всю подробную информацию об обновленном расписании движения можно получить на сайте компании с 8.00 до 20.00 по телефону диспетчера: 8-800-700-25-01.