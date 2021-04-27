Около 20 человек спасались от пожара в Кузбассе. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Накануне вечером в Кедровке, на улице Стадионной, загорелась квартира в многоквартирном доме. Сигнал спасателям поступил в 18.14. Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сообщение о происшествии в пожарную охрану поступило от жителей дома.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было задымление в подъезде. Еще до приезда сотрудников МЧС России из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке. По лестничным маршам с использованием спасательного устройства выведены четыре человека. Одновременно с действиями по спасению был обнаружен и ликвидирован источник возгорания. В результате пожара в квартире обгорели мебель и вещи б/у. Общая площадь возгорания - 15 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пожар был локализован в 18.18, ликвидирован в 18.19. На месте работали 17 человек и четыре единицы техники. В качестве предварительной причины возгорания называется неосторожность при курении.