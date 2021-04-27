В Кузбассе подростка убило током

В Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели подростка от удара током. Об этом сообщает Следственный комитет Кузбасса, уточнив, что уголовное дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ЧП произошло в Киселевске. 5-летний подросток погиб в трансформаторной будке на территории давно недействующего завода. Основная версия следствия: мальчик залез в распределительную будку, потому что хотел поживиться металлическими проводами и сдать их в цветмет. Это подтверждается и показаниями его двух приятелей, которых подросток приглашал сходить с собой, но те отказались. Через некоторое время они стали звонить другу, но тот не отвечал. Решив проверить, почему он молчит, подростки подошли к трансформаторной будке и услышали раздающийся оттуда звонок телефона своего пропавшего приятеля. Предположив, что с ним мог произойти несчастный случай, подростки сообщили о случившемся в полицию.

После того, как будку обесточили, в ней нашли тело мальчика без признаков жизни.

- В рамках расследования уголовного дела будет установлен собственник предприятия, должна ли была охраняться территория и надлежащим ли образом была закрыта электрическая распределительная система, - пояснили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области. – Известно, что подросток состоял на профилактическом учете. В ходе предварительного следствия будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.