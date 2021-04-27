В Минобрнауки Кузбасса рассказали о режиме работы школ и детсадов в майские праздники. Фото: Минобрнауки Кузбасса.

В министерстве образования и науки Кузбасса рассказали о работе образовательных организаций с 1 по 10 мая. Информацию опубликовали на сайте учреждения.

Образовательные учреждения Кузбасса с 1 по 10 мая будут работать по графику в соответствии с указом президента Владимира Путина. Дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, поэтому школьники будут отдыхать.

Власти отмечают, что решение о выходных днях с 4 по 7 мая образовательные организации принимают самостоятельно. Все подробности режима работы можно будет узнать в своем образовательном учреждении: школе, вузе, техникуме или колледже.

Детским садам в указанные дни рекомендовано работать в формате «дежурных групп», если такая необходимость возникнет у родителей дошкольников.