В Кузбассе школьники получили награды за героизм при спасении людей. Фото: АПК.

В понедельник, 26 апреля, глава региона Сергей Цивилев вручил всероссийские и областные награды двум подросткам. Они спасли жизни людей.

Губернатор Кузбасса наградил всероссийскими нагрудными знаками «Горячее сердце» и дипломами, а также областными медалями «Надежда Кузбасса» двух школьников: пятиклассника Александра Прокопьева, ученика Тисульской средней общеобразовательной школы № 1, и восьмиклассника Романа Кузьмичева, учащегося Калинкинской основной общеобразовательной школы Промышленновского округа, сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

- Благодарю вас за мужество, стойкость и героизм, за то, что не поддались панике в экстремальных ситуациях и спасли людей, - отметил Сергей Цивилев.

Александр Прокопьев летом 2020 года вывел из горящего дома в поселке Тисуль свою маму, годовалую сестру и четырехлетнего брата. Увидев возгорание не веранде, подросток не растерялся и быстро выбил стекло и помог выбраться всем членам семьи. Соседи лишь вызвали пожарный расчет, и открытый огонь был быстро потушен.

Роман Кузьмичев 18 июля 2020 года во время участия в субботнике «Чистые берега - чистая река» заметил ребенка, которого уносило течением вниз по реке. Подросток быстро бросился в воду и смог спасти 10-летнего Даниила. Роман является примером для подражания: он участник волонтерского движения «Тимур и КО» Калинкинского СДК, имеет значок «Отличник физической подготовки Кузбасса» I степени и бронзовый знак отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Занимается велоспортом, конным спортом и лыжными гонками.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» действует с ноября 2013 года и чествует детей и молодых людей до 23 лет, которые проявили активную гражданскую позицию, бескорыстно пришли на помощь людям или смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.