Кузбассовец вышел из тюрьмы и поджег машину бывшей Фото: Александр ГЛУЗ

В Киселевске осудили рецидивиста, который поджег машину бывшей возлюбленной. Он хотел отомстить ей.

Преступление случилось в июне 2020 года. В полицию поступило сообщение о том, что на улице 50 лет города горел автомобиль «Тойота Гала». Экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог. Правоохранители приступили к поиску подозреваемого. Им и оказался 44-летний мужчина, который вышел из тюрьмы.

- Он дал признательные показания и стал фигурантом уголовного дела. В ходе следствия установлено, что после освобождения из мест лишения свободы, где злоумышленник отбывал наказание за незаконное хранение наркотиков, он узнал, что его бывшая возлюбленная не дождалась его из колонии и вышла замуж. Чтобы отомстить ей, фигурант ночью приехал к ее дому и поджег принадлежащий ей автомобиль, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Следующие два года мужчина снова проведет в тюрьме. При этом он должен возместить ущерб потерпевшей - 220 тысяч рублей.