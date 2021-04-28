Кузбассовец сломал челюсть девушке ради украшений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске рецидивист сломал челюсть 20-летней девушке и похитил украшения. Теперь ему грозит восемь лет тюрьмы.

- В первом часу ночи к сотрудникам полиции Прокопьевска обратилась потерпевшая, которая сообщила, что несколькими минутами ранее, когда она возвращалась от подруги, к ней сзади подошел неизвестный мужчина, ударил в лицо, заставил отдать ему золотые браслет, цепочку и три кольца, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь. В больнице ей был диагностировал перелом нижней челюсти, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Полицейские отправились на поиски подозреваемого. В результате они выяснили, что преступление мог совершить 41-летний мужчина, который вышел из тюрьмы в 2019 году. После задержания он во всем признался. К этому моменту он уже успел выкинуть похищенный телефон, а украшения сдал в комиссионный магазин. Похищенные ювелирные украшения вернули, телефон тоже нашли, но он оказался сломанным.