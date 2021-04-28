В Кузбассе пройдут предолимпийские сборы российских дзюдоистов. Фото: скриншот Сергей Цивилев Instagram.

С рабочим визитом в регион прибыли глава Европейского союза дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, передали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

На встрече с губернатором региона было принято решение о проведении в Кузбассе итогового предолимпийского тренировочного сбора команды России по дзюдо, он продлится со 2 по 9 июля 2021 года. Далее спортсмены отправятся на Олимпиаду в Токио.

- Кузбасские спортсмены выступают за олимпийскую сборную России по дзюдо, поэтому наша общая задача - поддерживать развитие этого вида спорта в регионе, - отметили гости.

Также стороны обсудили вопросы подготовки и проведения чемпионата Европы по дзюдо в 2024 году. Кузбасс претендует на то, чтобы принять соревнования у себя, площадкой может стать «Кузбасс-арена» в Кемерове.