В Кемерове сообщили дату отключения горячей воды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В областном центре с 17 мая начнутся первые гидравлические испытания. В это время у части жителей города отключат горячую воду, сообщает СГК.

По словам главного инженера Кемеровской теплосетевой компании Сергея Виллуда, в этом году в левобережной части города все потребители будут разделены на две группы с отключением горячей воды в каждой не более чем на 14 суток.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что в Кемерове впервые проведут такой эксперимент с делением на две группы.