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Общество28 апреля 2021 8:47

В Кемерове сообщили дату отключения горячей воды

Об этом рассказала генерирующая компания
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове сообщили дату отключения горячей воды.

В Кемерове сообщили дату отключения горячей воды.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В областном центре с 17 мая начнутся первые гидравлические испытания. В это время у части жителей города отключат горячую воду, сообщает СГК.

По словам главного инженера Кемеровской теплосетевой компании Сергея Виллуда, в этом году в левобережной части города все потребители будут разделены на две группы с отключением горячей воды в каждой не более чем на 14 суток.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что в Кемерове впервые проведут такой эксперимент с делением на две группы.