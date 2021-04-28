В Кемерове опубликовали схему отключения горячей воды. Фото: СГК Кузбасс.

Появилась карта-схема отключения горячей воды в Кемерове. На ней обозначены районы, группы потребителей и сроки отключения воды для каждой группы.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, это первая из двух карт. Вторая, более детальная, с информацией об улицах и конкретных номерах домов для каждой группы, появится позднее.

Ранее сообщалось, что гидравлические испытания сетей начнутся 17 мая. В этом году в порядке эксперимента всех жителей левобережной части города поделят всего на две группы, а отключение воды не превысит 14 суток.