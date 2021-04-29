В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции парада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 29 апреля, с 18.30 до 21.00, временно изменится схема организации дорожного движения в центре Кемерова. Причиной этого станет репетиция торжественного марша, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации областного центра.

Как отметили в мэрии, ограничение движения автотранспорта произойдет на проспекте Советском (от улицы 50 лет Октября до улицы Красной), а также на период прохождения техники на улице 50 лет Октября (от улицы Ноградской до площади Советов).

Кроме того, с 20.00 28 апреля до 21.00 29 апреля будет запрещена стоянка автомобилей:

по улице Орджоникидзе (от улицы Островского до площади Советов по четной стороне);

по проспекту Советскому (от улицы Коломейцева до улицы Красной);

по улице Красной (от проспекта Советского до парковки в районе улицы Ермака, 7).

29 апреля, с 18.30 до окончания репетиции, движение автобусных маршрутов № 1т, 8т, 16т, 28т, 50т, 83т, 170э, 197э будет осуществляться следующим образом:

в направлении движения в центр города: по улице Соборной на улицу Красноармейскую через улицу 50 лет Октября на проспект Советский;

при движении из центра города: по проспекту Советскому на улицу 50 лет Октября, через улицу Васильева на улицу Красную, по проспекту Советскому и далее своими маршрутами.