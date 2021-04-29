Кузбасс планируют газифицировать. Фото: АПК.

К 2025 году в Кузбассе планируют газифицировать 15 тысяч домовладений, 88 котельных и предприятий. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.

В правительстве Кузбасса состоялась рабочая встреча, в ходе которой губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов обсудили программу развития газоснабжения и газификации Кузбасса на 2021-2025 годы.

- Владимир Путин обозначил газификацию как одно из важнейших направлений социально-экономического развития регионов. Кузбасс совместно с «Газпромом» будет решать эту задачу по двум направлениям: модернизация существующей системы централизованного газоснабжения и развитие собственной добычи газа на угольных месторождениях региона. Реализация планов позволит в течение четырех лет газифицировать 15 тысяч домовладений и 88 котельных и предприятий, - сообщил губернатор Кузбасса.

Стороны договорились о продолжении работ по газификации сельских территорий и малых городов Кузбасса. Уже в 2021 году начнется строительство пяти межпоселковых газопроводов в Кемеровском округе - возможность подключения к газоснабжению получат более 5,3 тысячи домовладений и квартир.

Также в этом году начнутся проектно-изыскательские работы еще по шести объектам газоснабжения. В их числе - газопровод-отвод с газораспределительной станцией до Прокопьевска и межпоселковые газопроводы.