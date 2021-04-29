В Новокузнецке из-за резкого подъема Томи эвакуируют жителей. Фото: Скриншот «Утро с мэром».

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в прямом эфире программы «Утро с мэром» сообщил об эвакуации маломобильных жителей города из зон подтопления. Уровень воды в Томи продолжает подниматься, снег таять, в результате чего затопленной оказалась часть территории Новокузнецкого района, где у многих горожан имеются дачи.

Как рассказал мэр, ситуация с уровнем воды в реке Томь очень тревожная. К утру главная водная артерия города поднялась до отметки в 5 м 20 см, а к обеду дойдет до 5 м 30 см. При этом опасным считается уровень в 6 метров, а особо опасный — 6 м 30 см.

— Сегодня вечером, уже есть команда, мы будем эвакуировать всех маломобильных из зон подтопления. Поэтому нужно быть готовым. Уважаемые граждане, если вы живете в зоне подтопления, готовьтесь к эвакуации, — предупредил Кузнецов.

Он добавил, что ближайшие несколько суток будут «очень тревожными», так как начался паводок. В городе его первыми встречают Кузнецкий, Заводской и Орджоникидзевский районы.