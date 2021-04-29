Освящение пасхальных блюд в храмах Кузбасса состоится с соблюдением антиковидных мер

Фото: Федор Баранов. Фото: редакция "КП".

В отличие от прошлой весны, когда все мероприятия проводились онлайн, в этом году кузбассовцы смогут освятить пасхальные яства в храме. Об этом сообщили в пресс-службе Кузбасской митрополии.

В Знаменском соборе Кемерова, например, это можно будет сделать уже в субботу, 1 мая, с 11.00 до 15.00, сразу после пасхального богослужения, и до 14.00 воскресенья, 2 мая. По словам отца Вячеслава Ланского, по многолетней традиции столы для пасхальных блюд прихожан будут стоять во дворе Знаменского собора, и во избежание большого скопления людей священнослужители возле них будут находиться непрерывно.

Также в храмах будут соблюдаться и другие антиковидные меры: дистанция между людьми и масочный режим.