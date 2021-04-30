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Общество30 апреля 2021 6:12

Кемеровчане смогут примерить роль пожарных

Все желающие смогут посидеть за рулем пожарного автомобиля и надеть «боевку»
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

30 апреля в России отмечается 372-я годовщина со дня создания пожарной охраны. Кемеровские пожарные отпразднуют это событие вместе с горожанами: с 10.30 в Кировском районе города, возле ДК имени 50-летия Октября по улице 40 лет Октября, 18, состоится выставка пожарной техники и оборудования. Кемеровчане смогут увидеть пожарную автоцистерну, машину с автолестницей, пожарно-насосную станцию, квадроцикл, беспилотники, которые используются в работе МЧС.

Технику можно будет не только посмотреть, но и «пощупать»: посидеть за рулем спецмашин, понажимать кнопки, подержать брандспойт, а также примерить боевую одежду пожарного и, конечно, устроить фотосессию в «боевке» с настоящими пожарными.