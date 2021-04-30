На оживленных проспектах в Кемерове изменят работу светофоров. Фото: Администрация города Кемерово.

С 3 по 10 мая в Кемерове 10 светофоров будут работать в режиме выходного дня. Об этом 30 апреля рассказали в пресс-службе администрации столицы Кузбасса.

На режим выходного дня будут переключены светофорные объекты:

просп. Советский - просп. Октябрьский;

просп. Советский - ул. Мичурина;

просп. Советский - ул. Красная;

просп. Советский - ул. Кирова;

просп. Советский – ул. Кузбасская;

просп. Советский - просп. Кузнецкий;

просп. Кузнецкий - ул. Н.Островского;

Логовое шоссе - ул. Суворова;

просп. Химиков – б-р Строителей;

просп. Химиков – ул. Волгоградская.

Также в это время будет отключено реверсивное движение по проспекту Советскому от проспекта Притомского до улицы Красная.