Из-за репетиции парада в Новокузнецке изменят движение транспорта 4 и 6 мая

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

В Новокузнецке 4 и 6 мая на улице Кирова будут репетировать парад ко Дню Победы. В Связи с чем в эти дни с 17.00 и до 20.00 изменят схему движения общественного транспорта.

9 мая в связи с проведением парада Победы будет введено ограничение на движение транспорта не только по улице Кирова, но и по проспекту Октябрьскому. Оно начнет действовать с 6.00. и откроют проезд только после окончания мероприятия в 13.00.

Кроме того, городской общественный транспорт в выходные дни в период майских праздников поменяет режим работы следующим образом:

Все автобусы с 1 по 10 мая будут работать по графику выходного дня., а городской электротранспорт - только с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 4 по 7 мая – трамваи и троллейбусы выйдут на линию по графику буднего дня.