В Кемерове подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

Фото: ОГИБДД по городу Кемерово.

С 22 по 20 апреля сотрудники областной ГИБДД проводили профилактическую операцию «Нетрезвый водитель». И в одном только Кемерове за неделю были задержаны 43 человека, которые управляли автомобилями, будучи пьяным либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Кемеровская Госавтоинспекция обращается к горожанам с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.