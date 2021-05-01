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Здоровье1 мая 2021 7:32

В 24 городах и районах Кузбасса зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом

Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Кемерово вновь стал лидером по числу вновь выявленных случаев коронавируса за сутки.

Кемерово вновь стал лидером по числу вновь выявленных случаев коронавируса за сутки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Согласно сводке оперативного штаба, Кемерово вновь стал лидером по числу вновь выявленных случаев коронавируса за сутки. Всего в Кузбассе заболели 65 человек в 24 городах и районах.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Кемерово – 19, Новокузнецк – 8, Анжеро-Судженск и Осинники – по 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Березовский, Киселевск, Полысаево, Кемеровский муниципальный округ, Мариинский район, Новокузнецкий район, Промышленновский муниципальный округ, Топкинский муниципальный округ - по 2, Белово, Калтан, Междуреченск, Мыски, Прокопьевск, а также Ижморский, Крапивинский, Прокопьевский, Чебулинский, Яйский муниципальные округа и Таштагольский район - по 1 заболевшему.

57 человек выздоровели. Летальных исходов не зафиксировано.

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