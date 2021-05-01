Четверо кузбассовцев перевернулись на катамаране, один утонул

Трагедия произошла на реке Мундыбаш. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 30 апреля, на юге Кузбасса произошла трагедия: на реке Мундыбаш перевернулся катамаран, на котором находились четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Все четверо - жители Новокузнецка, 1969, 1976 и 1978 годов рождения. Трое из них выплыли самостоятельно, а вот четвертый не смог. Позднее его тело обнаружили сотрудники Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда, вызванные на место происшествия.

Трое других пострадавших были госпитализированы.