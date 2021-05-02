Дополнительные поезда запустят из Новокузнецка в Анапу и Адлер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На летний период запустят дополнительные пассажирские поезда из Новокузнецка в Анапу и Адлер. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

– Со 2 июня пассажирский поезд №249/250 сообщением Новокузнецк – Адлер дважды в неделю будет отправляться в 21.15, прибывать в 19.07. В обратном направлении с 7 июня отправление поезда со станции Адлер в 2.55, прибытие в 6.13. Кроме того, с 4 июня пассажирский поезд №243/244 сообщением Новокузнецк – Анапа дважды в неделю будет отправляться в 14.13, прибытие в 3.45. В обратном направлении с 8 июня поезд будет отправляться в 10.40, прибывать на конечную станцию в 6.13,– сообщили в Западно-Сибирской ЖД.

Отмечается, что составы поездов сформированы из купейных, плацкартных вагонов и вагонов СВ. Подвижной состав оборудован установками кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками. Приобрести билеты по акции можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в кассах АО «ФПК».