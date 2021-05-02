Вода покидает улицы Таштагола. Фото: instagram.com/press_atr

Вчера, 1 мая на Таштагольский район обрушился паводок – под водой оказались улицы и дороги городов и поселков. Как сообщает администрация района, уровень воды в большинстве рек вернулся в норму.

В 8.00, 2 мая в Таштаголе уровень воды в реке Кондоме составлял 369 см, это ниже критического на 31 см. Вода уходит с улиц Ленина и Садовая, восстановление дамбы продолжается. Началась отчистка от мусора улиц, больниц и детских садов.

В Поселке Усть-Кабырза на реке Мрассу 342 см (108 см до критического), река Кабырза – 188 см (12 см до критического). Вода ушла от домов, которые были под угрозой затопления. Остался перелив реки Пызас через дорогу. После схода воды дорожники провендут обследование и необходимые восстановительные работы. Сообщается, что рейсовый автобус довозит людей до места разлива, а далее в поселок их везет внедорожник. Рейсы автобусов по другим маршрутам также вернулись в обычный график.

В Поселке Мундыбаш на реке Тельбес – уровень воды 444 см (256 см до критического), на реке Мундыбаш — 333 см (202 см до критического). Угроза подтопления улиц также отступила. В Селе Кондома уровень реки Кондома – 383 см (237 см до критического).

«Городская котельная вернулась к штатному режиму работы. По-прежнему действует режим повышенной готовности. Как подчеркнул глава района, еще есть вероятность нового подъема воды, как в результате обильных осадков, так и в результате интенсивного таянья снега в тайге, ведь площадь водосбора у рек Горной Шории большая», – сообщает пресс-служба районной администрации.

Кроме того, жителям и гостям рекомендовано отказаться от сплавов и катания на воде на лодках или катамаранах.