Названы территории Кузбасса, где выявили 63 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 63 случая заражения коронавирусной инфекцией.

– Кемерово – 15, Новокузнецк – 13, Междуреченск – 5, Осинники – 5, Березовски – 4, Калтан – 4, Белово – 3, Анжеро-Судженск – 2, Мыски – 2, Юрга – 2, Чебулинский МО – 2, Гурьевское МО – 1, Кемеровский МО – 1, Мариинский МР – 1, Тисульский МО – 1, Топкинский МО – 1, Яшкинский МР – 1, – сообщает оперштаб.

Три пациента скончались. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Топкинском муниципальном округе.

51 пациент выздоровел. Всего в регионе медицинскую помощь получают 567 пациентов с диагнозом COVID-19.