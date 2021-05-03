Названы территории Кузбасса, где выявили 65 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 17, Осинники – 9, Ленинск-Кузнецкий – 6, Киселевск – 5, Новокузнецк – 5, Юрга – 4, Анжеро-Судженск – 3, Междуреченск – 3, Яшкинский МО – 3, Промышленновский МО – 2, Березовский – 1, Калтан – 1, Полысаево – 1, Тайга – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Чебулинский МО – 1, - сообщает оперштаб.

Два пациента скончались. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Кемерове.

53 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 577 пациентов с диагнозом COVID-19.