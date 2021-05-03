В Кемерове жители были напуганы пожарными машинами в районе ФПК. Фото: Регион-42/ВКонтакте.

Вечером, 2 мая на проспект Молодежный, 8 прибыли пожарные машины и скорая помощь, местные жители были напуганы. Как оказалось, видимых причин для приезда экстренных служб не наблюдалось: не было ни огня, ни дыма.

— Дыма нет. Что было, непонятно, но вроде все разъезжаются, — прокомментировал один из местных жителей.

В МЧС по Кемеровской области сообщили, что причиной вызова пожарных стала пригоревшая пища.

— Было пригорание пищи. Без распространения. На место выезжали 10 единиц техники. Эвакуация не проводилась, — рассказали в ведомстве.