В Кузбасс придут дожди с грозами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на вторник, 4 мая. Жителей региона ожидают дожди, местами с грозами.

По области днем ожидается +7…+12, по югу +17. Ночью температура воздуха составит +5…+10 в горных районах до -1. Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 13-18, местами порывы до 23 м/с. Облачно, ночью в отдельных районах небольшие, по северу умеренные дожди, днем небольшие и умеренные дожди, местами грозы.

В Кемерове также прогнозируются дожди с грозами, ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью температура воздуха будет +7…+9, днем потеплеет до +10…+12.

Специалисты также предупредили, что местами по Кузбассу сохранится высокий уровень пожароопасности.