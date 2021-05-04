В Кемерове показали строительство новой набережной. Фото: Николай Литвинов/ ВКонтакте.

В Кемерове продолжается благоустройство и строительство новых объектов. Активно ведутся работы по возведению новой набережной у берегов Искитимки. Житель областного центра Николай Литвинов показал, как преображается объект. Фотографии, сделанные с высоты птичьего полета, опубликовали в социальных сетях.

«Процесс благоустройства набережной Искитимки в Кемерове», - гласит подпись под фото.

Согласно проекту, на новой набережной будут пешеходные дорожки, нестационарные объекты общепита, парковые диваны, зоны отдыха, детские площадки и другие объекты.

Фото: Николай Литвинов/ ВКонтакте.

Фото: Николай Литвинов/ ВКонтакте.

Фото: Николай Литвинов/ ВКонтакте.