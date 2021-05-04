В Кемерове на берегу Искитимки появилась новая смотровая площадка. Фото: Евгений Клейменов/Facebook.

В Кемерове на берегу Искитимки смонтировали новую смотровую площадку, оснащенную трибунами и скамейками. Об этом сообщил житель областного центра, поделившийся фотографией нового объекта.

В городской администрации пояснили, что данный элемент благоустройства является пробным.

- Подрядчик установил пробный элемент благоустройства для оценки возможности применения в будущем. В настоящее время окончательного решения по этому вопросу не принято, - сообщила мэрия.

Тем временем строительство новой набережной в Кемерове показали с высоты птичьего полета.