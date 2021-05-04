298 кузбассовцев пострадали от клещей

165 человек, в том числе 56 детей, стали жертвами кровососов в течение последней недели. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

С начала апреля в медицинские учреждения Кузбасса с жалобами на присасывание клещей обратились уже 298 человек. Из них 96 – дети и подростки до 17 лет. Более половины пострадавших – 165 человек, среди них 56 детей, поймали кровососов в течение одной последней недели. Такие данные приводит Роспотребнадзор Кузбасса.

В ведомстве также сообщили, что 116 клещей, которые присосались к людям и остались живыми после их извлечения в медучреждении, были направлены в лабораторию на исследование. Вирус клещевого энцефалита ни в одном из них не обнаружили, зато в двух особях нашли возбудитель болезни Лайма или боррелиоза.

Одного человека с подозрением на клещевую инфекцию госпитализировали. Окончательный диагноз ему пока не поставили.