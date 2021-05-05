В Кузбассе за выходные утонули четыре человека. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За прошедшие выходные в водоемах Кемеровской области утонули четыре человека. Три случая произошли в Таштаголе и один в Новокузнецком районе.

В Таштаголе 22-летняя девушка вместе с подругой распивала алкоголь на берегу реки Кондома в районе поселка Спасск. Потом они пошли в воду, но вернулась только одна. Девушка не смогла рассказать детали произошедшего, так как обе они были сильно пьяны, сообщили в СУ СК по Кузбассу.

69-летний мужчина также ушел к воде в нетрезвом состоянии. Его тело в реке Шалыменок заметил местный житель, дом которого находится рядом. Утонувшего унесло по течению на расстояние 700 метров.

В двух других случаях - в Таштаголе и Новокузнецком районе - 55-летний и 36-летний мужчины катались на лодках и были также в состоянии опьянения.

По факту произошедшего следователи проводят доследственные проверки.