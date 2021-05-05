Власти Кемерова рассказали о строительстве образовательного кластера в Ленинском районе. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

Мэр Кемерова рассказал о ходе работ в Ленинском районе, где возводятся объекты образовательного кластера. Ранее председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин провел там выездной штаб.

- Доложили о поэтапном комплексном благоустройстве прилегающей территории. В прошлом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» отремонтировали дворы на бульваре Строителей, 39, 41, 43; улице Ворошилова, 17а, 40; проспекте Химиков, 15. Сейчас на 11 домах специалисты выполняют расшивку швов плит - их готовят к окраске. После ремонта фасады этих домов оборудуют подсветкой. Во дворах жилых домов по проспекту Химиков, 16, 39-41, улице Ворошилова, 17а будут установлены детские площадки, - сообщил глава города.

Он также отметил, что на прошлой неделе на этом участке начался ремонт дороги: на проспекте Химиков, на участке от Волгоградской до бульвара Строителей, уже сняли верхний слой асфальта. Также планируется приступить к ремонту тротуаров на Стройотрядовской улице и замене шести остановочных павильонов на проспекте Химиков и улице Волгоградской.

Глава города добавил, что в последней декаде мая начнется ремонт проездов и тротуаров, линии наружного освещения и реконструкция зеленых насаждений в этом квартале.