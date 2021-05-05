В Кузбассе запущен первый брендовый маршрут. Фото: АПК.

В первом областном брендовом туре по Кузбассу участвуют 17 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Екатеринбурга и Сарова. Путешественники планируют посетить около 50 объектов за четыре дня.

В программу тура включены обзорные экскурсии по Кемерову, Новокузнецку, Таштаголу. Также запланированы посещение музеев-заповедников «Томская Писаница», «Красная горка», «Кузнецкая крепость», областного краеведческого музея и музея академика им. Бардина, угольного разреза «Кедровский», горнолыжного комплекса «Шерегеш» и Горной Шории Также туристов ждут гастрономические мастер-классы и творческие встречи.

— Первый национальный брендовый маршрут Кузбасса позволит привлечь туристов из самых разных регионов России, повысит привлекательность и инвестиционный имидж региона. Жители и гости области познакомятся с историей и древностями Кузнецкой земли, промышленными объектами, культурными достопримечательностями, кухней и природой. Благодаря этому Кузбасс заявляет о себе не только как о горнолыжном регионе, но и как о регионе культурно-познавательного туризма, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Брендовый маршрут создан благодаря взаимодействию правительства Кузбасса, регионального министерства туризма и молодежной политики, Агентства по туризму Кузбасса, администраций муниципалитетов региона, а также руководителей учреждений культуры, промышленных предприятий и региональных туроператоров.