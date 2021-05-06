В акции «Бессмертный полк онлайн» примет участие кузбасский депутат Госдумы

Акция «Бессмертный полк онлайн» традиционно пройдет по всей России в День Победы. В Кузбассе в онлайн-шествии будет участвовать более 30 тысяч человек, в том числе кузбасский депутат Государственной Думы РФ Антон Горелкин.

-Для меня День Победы – очень личный праздник. Как и, уверен, для большинства россиян. Мой предок Иван Михайлович Старостин до войны работал на мирной профессии - бухгалтером. Его, как и многих, призвали. Он успел дослужиться в артиллерии до старшего лейтенанта. Погиб в 1944 году в Латвии, где был похоронен в братской могиле. Мы потомки героев и не забываем их подвигов. Никогда не забудем, – рассказал изданию политик.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте 2021.polkrf.ru. Для каждого региона будет свой строй «Бессмертного полка онлайн», поэтому при регистрации необходимо указать свою область. Трансляция онлайн-шествия начнётся в 15:00 по местному времени. За ней можно следить можно на сайте акции, в социальных сетях или на экранах города.

Срок подачи заявок на участие – до 9 мая. Те, кто подал заявку до 7 мая «пройдут» шествие непосредственно в День Победы, те, кто позже – 10 и 11 мая.