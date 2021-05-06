День Победы в Кемерове: план празднования

Администрация Кемерова раскрыла план празднования 9 Мая. В разных частях города в этот день состоятся флешмобы, акции и представления. В завершение дня будет салют.

В рамках акции «Парад у дома ветерана» молодые активисты проведут мероприятия во дворах домов, где живут фронтовики. Участники военно-патриотического клуба «Полигон» пройдут парадным маршем с выносом копии знамени Победы во дворах участников Великой Отечественной войны.

«Фронтовые бригады» устроят для ветеранов театрализованные поздравления с песнями военных лет. Также пройдет акция «Поем двором». Жители домов исполнят популярные песни военных лет, помогут им в этом творческие коллективы ДК имени 50 лет Октября.

Также будут организованы флешмобы в социальных сетях - «Памятьюживы» и «ПесниПобеды». Все желающие могут разместить свои видеоролики с песнями и стихотворениями военных лет с этими хештегами. Помощь в съемках смогут оказать сотрудники центров по работе с населением по месту жительства до 7 мая.

В 10.00 на площади Советов планируется прохождение торжественного марша. На площади перед гимназией № 1 (улица Боброва, 2) с 14.00 до 17.00 будет создана реконструкция событий Великой Отечественной войны «Военный госпиталь № 1027».

Вечером праздничного дня, в 21.50, в парке Победы имени Жукова пройдет акция «Фонарики Победы». Здесь горожане с включенными фонариками исполнят песню «День Победы».