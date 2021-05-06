Новую разметку нанесут на более пяти тысяч километров дорог в Кузбассе

В Кузбассе на дороги начали наносить новую разметку. В этом году из-за затяжной весны работы начались на две недели позже обычных сроков, сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

В первую очередь размечают особо опасные участки многополосных дорог с интенсивным движением. Всего предстоит разметить более пяти тысяч километров внутригородских и загородных трасс. К прошлогодним объемам добавились 175 км дороги Томск-Мариинск.

Для разметки используют современные технологии и износостойкие материалы, которые прослужат до конца сезона. Так, на автомобильных дорогах с высокой интенсивностью движения используют термопластик для нанесения осевой и краевой линии. А холодный пластик наносят в местах пешеходных переходов, указателей направления движений и местах концентрации ДТП. Вся разметка выполняется со светоотражающими элементами, для этого в краску добавляют специальные стеклошарики. В темное время суток такое покрытие отражает свет фар, делая разметку заметной. По данным ГИБДД, на дорогах с разметкой аварийность снижается в среднем на 20%, а в ночное время благодаря светоотражающей разметке аварийность уменьшается почти в три раза.

Еще один вид разметки, который применяют дорожники региона, – шумовые полосы. Их наносят на трассах перед перекрестками и кольцевыми развязками для привлечения внимания водителя и предупреждения, что впереди опасный участок. При наезде на искусственные неровности подвеска автомобиля испытывает значительное вибрационное воздействие, увеличивается шум колес. В Кузбассе такую дорожную разметку можно встретить, например, на трассе Кемерово-Яшкино-Тайга, на участках вблизи музея-заповедника «Томская Писаница», отремонтированных в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перед нанесением на дорожное полотно специалисты составляют проект организации движения. Это компьютерная программа, в которой с учетом требований правил дорожного движения прорабатываются параметры и тип наносимых линий, длина штриха для каждого участка дороги. Сейчас работы по нанесению разметки на кузбасских дорогах ведут семь региональных подрядных организаций и бригада из Томска. Выполнить весь необходимый объем специалисты планируют к концу мая.

В августе-сентябре дорожники проведут обновление разметки, нанесенной краской. Разметка, выполненная термопластиком и холодным пластиком, имеет гарантию на один год. Поэтому летом специалисты будут заниматься реставрацией и восстановлением элементов, нанесенных в прошлом сезоне.