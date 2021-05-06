Названы территории Кузбасса, где выявили 65 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 19, Новокузнецк - 8, Ленинск-Кузнецкий - 4, Прокопьевск - 3, Междуреченск - 3, Анжеро-Судженск - 3, Гурьевский МО - 3, Калтан - 2, Березовский - 2, Киселевск - 2, Ижморский МО - 2, Крапивинский МО - 2, Юргинский МО - 2, Белово - 1, Осинники - 1, Полысаево - 1, Беловский МР - 1, Новокузнецкий МР - 1, Промышленновский МО - 1, Топкинский МО - 1, Чебулинский МО - 1, Яйский МО - 1, Яшкинский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Два пациента скончались. У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

56 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 603 пациента с диагнозом COVID-19.