В Кузбассе ребенок чуть не лишился зрения из-за игрушечного пистолета

В Кузбасскую областную клиническую больницу госпитализировали ребенка с травмой глаза. Оказалось, что он пострадал из-за девочки, которая стреляла из игрушечного пистолета.

Как сообщает медучреждение в Instagram, резиновая пулька попала малышу прямо в глаз.

- От сильного удара образовалась эрозия и кровоизлияние. Сейчас малыш получает лечение - ему повезло, что обошлось без операции, - рассказали в больнице.

Медики напоминают, что весенне-летний период является самым травмоопасным для детей. Поэтому врачи призывают родителей быть внимательными. Так как некоторые игрушки могут стать настоящим оружием и привести к необратимым последствиям.

Ранее сообщалось, что в Кемерове экстренная помощь понадобилась четырехлетнему мальчику, которому в глаз впился кусок льда.