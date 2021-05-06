В Кузбассе резкая жара сменится похолоданием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На праздничных выходных в Кузбассе похолодает. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. Так, в ночь на пятницу, 7 мая, ожидается +8... +13 градусов, местами +2… +7. Днем по области воздух прогреется до +18... +23, кроме того, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, с порывами до 14 метров, а днем он еще усилится - до 8-13 метров в секунду, порывы - до 20 метров.

В субботу, 8 мая, в ночное время ожидается 0... +5, в светлое время суток - до +13... +18 градусов. Все еще северо-западный ветер останется сильным - 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров ночью и 7-12 с порывами до 20 метров в секунду - днем. Небольшие и кратковременные дожди будут наблюдаться на территории Кузбасса круглые сутки.

Не порадует кузбассовцев погода и в День Победы, разве что осадков станет меньше и ветер чуть утихнет и подует уже с северо-востока. Термометры же до восхода солнца будут показывать +2... +7, местами до -3 градусов, днем - уже +12... +17 градусов.

В понедельник, 10 мая, ночные температуры составят +6... +9, днем потеплеет до +17... +18. Ветер ожидается северо-восточный - 3-9 метров в секунду. Ночью будет пасмурно, днем малооблачно.