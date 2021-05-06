В Кемерове на День Победы перекроют центр и организуют вывоз горожан после салюта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 и 9 мая в Кемерове из-за подготовки и празднования Дня Победы изменят схему организации дорожного движения. Об ограничениях 6 мая напомнили в пресс-службе администрации столицы Кузбасса.

С 20.00 8 мая и до окончания торжественного марша 9 мая автомобилистам нельзя будет проехать:

по улице Орджоникидзе, от улицы Н. Островского до площади Советов;

по Советскому проспекту, от Кузнецкого проспекта до улицы Мичурина;

по улице Кирова, от улицы Ноградской до улицы Н. Островского;

по улице Красной, от улицы Красноармейской до улицы Арочной;

по улице Ноградской, от улицы Кирова до улицы 50 лет Октября;

по улице Весенней, от улицы Ноградской до улицы Н. Островского;

по улице Арочной, от улицы Красной до улицы Орджоникидзе;

по улице Н. Островского, от улицы Кирова до площади Пушкина;

по улице Мичурина, от проспекта Ленина до Советского проспекта.

С 6:30 9 мая до окончания фейерверка движение ограничат:

по проспекту Советскому, от Кузнецкого проспекта до улицы Соборной;

по улице Орджоникидзе, от площади Пушкина до площади Советов;

по улице 50 лет Октября, от улицы Ноградской до площади Советов;

по улице Весенней, от улицы Красноармейской до Советского проспекта;

по улице Весенней, от улицы Н. Островского до Советского проспекта;

по улице Кирова, от улицы Ноградской до улицы Н. Островского;

по улице Дзержинского, от улицы Красноармейской до улицы Кирова;

по улице Ноградской, от улицы Кирова до улицы 50 лет Октября;

по улице Васильева, от улицы 50 лет Октября до улицы Мичурина;

по улице Красной, от улицы Красноармейской до улицы Арочной;

по улице Мичурина, от проспекта Ленина до Советского проспекта и далее проезд до пенсионного фонда.

С 21.00 8 мая до окончания фейерверка 9 мая водителям запретят парковаться в центре города. Список мест, где будут действовать эти ограничения, следующий:

по Октябрьскому проспекту, от Пионерского бульвара до улицы Соборной;

по улице Соборной, от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта;

по улице Красноармейской, от улицы Соборной до улицы Мичурина;

по проспекту Ленина, от улицы Соборной до улицы Мичурина;

по Притомскому проспекту, от здания Восьмого кассационного суда общей юрисдикции до Октябрьского проспекта;

по улице Мичурина, от улицы Красноармейской до Советского проспекта.

Все авто, которые будут стоять в этих местах, переместят на парковки по адресам: проспект Ленина, 59А (ТЦ «Променад 3»), улица Кирова, 42, корпус 1 (стадион «Химик»).

В мэрии добавили, что 9 мая работа пассажирского транспорта будет организована по расписанию воскресного дня. Из-за перекрытия движения в центре схему движения некоторых маршрутов изменят:

движение автобусов будет осуществляться по улице Соборной, улице Красноармейской, Кузнецкому проспекту в прямом и обратном направлениях;

троллейбусный маршрут № 7 укоротят до остановки «Ресо Гарантия».

После торжественного марша до 24.00 движение пассажирского транспорта организуют по следующей схеме: автобусы будут ездить по улице Соборная, улице Красноармейская, улице 50 лет Октября, улице Ноградская, улице Кирова, Советскому проспекту в прямом и обратном направлениях.

После праздничных мероприятий и фейерверка с 22.15 в течение одного часа будет организован вывоз пассажиров. Ранее сообщалось, что мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня Победы.