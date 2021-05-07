Мэрия Кемерова сообщили о подготовке к отключению отопления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители областного центра в соцсетях мэра города интересуются сроками отключения отопления в домах. Кемеровчане отметили, что в городе уже наблюдается потепление, а среднесуточная температура воздуха достигла +8, чего достаточно для отключения.

Глава города в ответ пояснил, что власти уже готовятся к отключению отопления - не назвав при этом точных сроков.

- Среднесуточная температура +8 по нормативу должна продержаться в течение пяти суток подряд. Мы фиксируем ситуацию и, опираясь на прогноз погоды, готовимся к отключению, - ответил Илья Середюк.

По информации Сибирской генерирующей компании, отопительный сезон на длинных майских выходных продолжится, так как перепады температур все еще ощутимые.

- Для комфорта горожан уже уменьшили температуру в батареях до оптимально возможных значений. По всей вероятности, решения об окончании отопительного сезона будут приниматься главами городов на следующей неделе в зависимости от прогноза погоды, - сообщила компания в Telegram.