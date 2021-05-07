Названы территории Кузбасса, где выявили 64 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией.

– Кемерово – 18, Новокузнецк – 10, Юрга – 5, Киселевск – 4, Анжеро-Судженск – 3, Белово – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Междуреченск – 2, Беловский МР – 2, Таштагольский МР – 2, Березовский – 1, Калтан – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Прокопьевск – 1, Тайга – 1, Крапивинский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

Два пациента скончались. У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, онкопатологии, заболевания почек. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаеве.

58 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 607 пациентов с диагнозом COVID-19.