В Кемерове столкнулись маршрутка и легковушка. Фото: Регион-42 Кемерово/ВКонтакте.

В Кемерове утром, 7 мая на улице Волгоградской столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.

На кадрах видно, что ДТП произошло на пешеходном переходе: у иномарки повреждена передняя часть, у маршрутки отлетел бампер. Дорожная авария вызвала затруднения

На улице Волгоградской образовалась пробка до проспекта Ленина. С учетом того, что проспект Химиков перекрыт от улицы Волгоградской до улицы Ворошилова, движение в указанном районе значительно ухудшилось.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.