На Радоницу организуют транспорт к кладбищам Кемерова

В Радоницу организуют транспорт к кладбищам Кемерова. Фото: АПК.

В Кемерове 11 мая, с 9.00 до 18.00, часть маршрутов продлят до городских кладбищ. Также будут организованы дополнительные рейсы по этим направлениям, сообщили в мэрии города.

Так, до кладбищ № 2, 3, 4 и 5 на Южном будут ходить автобусы и маршрутки:

№ 6: ОАО «Химпром» - кладбище № 2;

№ 17: АТП-3 - поселок Казачий - кладбище № 2 - кладбище № 5» (по улице 4-й Цветочной в обоих направлениях);

№ 70: парк Ангелов - кладбище № 2

в прямом направлении: парк Ангелов - проспект Ленина - проспект Кузнецкий - улица Автозаводская - улица Базовая - улица 1-я Линия - Казачий тракт - улица Совхозная - кладбище № 2;

в обратном направлении: кладбище № 2 - улица Совхозная - улица Центральная - улица 4-я Цветочная - улица 1-я линия - улица Базовая - улица Автозаводская - проспект Кузнецкий - проспект Ленина - парк Ангелов;

№ 70а: парк Ангелов - кладбище № 5

в прямом направлении: парк Ангелов - проспект Ленина - проспект Кузнецкий - улица Автозаводская - улица Базовая - улица 1-я Линия - Казачий тракт - улица Совхозная - кладбище № 5;

в обратном направлении: кладбище № 5 - улица Совхозная - улица Центральная - улица 4-я Цветочная - улица 1-я Линия - улица Базовая - улица Автозаводская - проспект Кузнецкий проспект Ленина - парк Ангелов;

№ 80т : д/п «Комсомольский» - кладбище № 1 - кладбище № 2 - по схеме движения: проспект Комсомольский - проспект Химиков - проспект Ленинградский - проспект Ленина - улица Соборная - улица Бийская - улица Базовая - улица Баумана - улица Радищева - улица 1-я Линия - Казачий тракт -улица Совхозная - кладбище № 2 в прямом и обратном направлениях.

Дополнительно по пассажиропотоку будут продлены маршруты:

№ 3т: ТРК «Променад-2» - 1-я Линия - кладбище № 2;

№ 9т: д/п «Шалготарьян» - 1-я Линия - кладбище № 2;

№ 35т: д/п «Шалготарьян» - 1-я Линия - кладбище № 2 - по схеме движения: улица Радищева - улица 1-я Линия - Казачий тракт - улица Совхозная в прямом и обратном направлениях.

№ 66т: ОАО «Химпром» - поселок Казачий - кладбище № 2 (по улице 4-й Цветочной в обоих направлениях).

С 9.00 до 18.00 маршруты № 9т и 35т будут работать без заезда на остановку «Детский сад» в связи с продлением их до кладбища.

До кладбища № 1 на Южном будут ходить автобусы и маршрутки:

№ 10: ОАО «Химпром» - «Геологоразведка»;

№ 80: ТРК «Променад-2» - «Детский сад»;

№ 72: кладбище № 1 - кладбище № 2 - кладбище № 5;

№ 80т: д/п «Комсомольский» - кладбище № 1 - кладбище № 2.

До Солонечного кладбища будет ходить маршрут № 71 (от теруправления Рудничного района), до Кировского - маршруты № 73 и 73т (от ДК Кировского района).

До кладбища в Кедровке пустят маршруты автобусов № 179э, 194, 197э и 279э. Также с 9.00 до 16.00 будут дополнительно ходить маршруты № 74, 5кл и 127кл.