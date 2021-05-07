Кузбасские города окутала зеленая пыль. ВКонтакте/poik42.

В Кузбассе жители поделились фотографиями зеленой пыли, окутавшей города Новокузнецка, Осинников и Калтана. Кузбассовцы строят разные предположения: пыльца, сера, химикаты, радиоактивные выбросы.

По словам очевидцев, зеленая пыль магнитится, и прежде она никогда не выпадала в таком большом количестве.

Сотрудники регионального Гидрометцентра поспешили успокоить горожан и дали научное объяснение происходящему.

— В этом нет ничего необычного. Произошло резкое потепление, началась вегетация растений, и эта «зеленая пыль» ни что иное, как пыльца. Нормальное природное явление, — сообщили специалисты.

Кузбасские города окутала зеленая пыль. ВКонтакте/poik42.